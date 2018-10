Sluiter na ’pijnlijke nederlaag’ Bertens: ’Ik ben kotsziek’

„Dat doet niets af aan het fantastische seizoen wat ze heeft gedraaid”, vervolgde Sluiter tegenover Fox Sports. „Ook dit keer heeft ze gestreden voor wat ze waard was. Als je zo dichtbij bent om de finale van de WTA Finals te spelen... Af en toe krijg ik er wel een lachje uitgedrukt, maar ik ben kotsziek. Zij zal dat zelf ook zijn. Aan de ene kant ben je doodziek en aan de andere kant ben je hartstikke tevreden met het seizoen. Maar zo’n nederlaag doet gewoon echt nog pijn.”

Bertens kende een fantastisch seizoen. Zo won de beste tennisster van Nederland de toernooien van Charleston, Cincinnati en Seoul en stormde ze de top-tien van de wereldranglijst binnen. Het slotstuk was de prestigieuze WTA Finals in Singapore.

„Kwalitatief liep het nog al uiteen. De eerste en twee set waren van een behoorlijk niveau. De derde set was qua tennis absoluut niet goed, maar wel qua vechtlust. Dan trek je net aan het kortste eind”, aldus Sluiter over de partij tussen Svitolina en Bertens.

Het verschil zat slechts in een paar puntjes, vond Sluiter. „Als ik een kritische noot mag kraken, dan gebeurt het een paar keer dat Kiki net iets te lang blijft hangen bij een verloren punt. De vermoeidheid van de laatste weken speelt daar ook wel een factor in. Dat tikt dan twee of drie puntjes door, dat is op zo’n moment te lang. Maar ze herpakt zich altijd, dat is ook de kracht geweest van dit jaar.”

Met de nederlaag tegen Svitolina kwam er voor Bertens ook een einde aan het succesvolle seizoen. De 26-jarige Nederlandse kan met een tevreden gevoel op vakantie. Aan haar deelname in Singapore hield ze in elk geval ook nog een aardig zakcentje van ruim 400.000 euro over.

Bekijk ook: Bertens strandt in halve finale WTA Finals