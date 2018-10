’Clubeigenaar Leicester City samen met dochter in gecrashte helikopter’

Naast Thaise clubeigenaar en miljardair Vichai Srivaddhanaprabha en zijn dochter, zaten nog twee piloten in het toestel. Het is niet duidelijk wie de vijfde inzittende was.

Vichai Srivaddhanaprabha Ⓒ Reuters

De helikopter stortte zaterdagavond neer op een parkeerplaats en vatte vlam. Dat gebeurde na afloop van de Premier League-wedstrijd tussen Leicester City en West Ham United (1-1).

Supporters betuigen hun steun aan de nabestaanden. Er worden bloemen neergelegd bij het stadion.

Vichai, die zijn geld verdiende in de detailhandel, is volgens het blad Forbes een van de rijkste mensen uit Thailand, met een geschat vermogen van zo'n 5 miljard dollar. Hij kocht Leicester City in 2010. In 2016 veroverde de voetbalclub onverwacht de titel in de Premier League.