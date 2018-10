’Eigenaar Leicester City in gecrashte helikopter’

De helikopter stortte zaterdag neer op een parkeerplaats en vatte vlam. Er werden geen mededelingen gedaan over mogelijke slachtoffers.

Vichai, die zijn geld verdiende in de detailhandel, is volgens het blad Forbes een van de rijkste mensen uit Thailand, met een geschat vermogen van zo'n 5 miljard dollar. Hij kocht Leicester City in 2010. In 2016 veroverde de voetbalclub onverwacht de titel in de Premier League.