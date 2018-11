Viñales beëindigt ’droogte’ na spectaculaire race in MotoGP

Suzuki-rijder Andrea Iannone eindigde als tweede. De Italiaan wist landgenoot Andrea Dovizioso achter zich te houden. Ook de Ducati-rijder mocht naar het podium. Marc Marquez bleef ditmaal echter puntloos. Bij het ingaan van de zevende ronde reed Yamaha-rijder Johann Zarco tegen het achterwiel van de wereldkampioen en polewinnaar aan. De Fransman kwam met 250+ km/h ten val kwam en hield daar wonderbaarlijk genoeg geen blessures aan over. De Honda van Márquez was echter dusdanig beschadigd dat de Spanjaard zijn machine in zijn pitbox parkeerde.

Het zou een zeer teleurstellende dag worden voor het Repsol Honda Team want ook Dani Pedrosa haalde het einde van de race niet. De Spanjaard crashte in de twaalfde ronde bij het ingaan van Honda Corner maar bleef ongedeerd.

Na de botsing van Zarco nam Viñales die in de beginfase slecht wegkwam de koppositie van Marquez over. Ondanks dat zijn voorsprong in de slotfase nog even kleiner werd bleef hij foutloos en kwam hij als winnaar over de streep.

Uitslag GP van Australië:

1. Viñales (Spa) Yamaha, 2. Iannone (Ita) Suzuki, 3. Dovizioso (Ita) Ducati, 4. Bautista (Spa) Ducati, 5. Rins (Spa) Suzuki, 6. Rossi (Ita) Yamaha, 7. Miller (Sus) Duati, 8. Morbidelli (Ita) Honds, 9. A. Espargaró (Spa) Aprilia, 10. Smith (GBr) KTM.

WK-stand:

1, Marquez 296, 2. Dovizioso 210, 3. Rossi 195, 4. Viñales 180, 5. Crutchlow 148.