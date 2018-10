Jelle van Gorkom stopt met BMX

Van Gorkom kwam begin dit jaar, op 9 januari om precies te zijn, zwaar ten val tijdens een training op Papendal. De 27-jarige Achterhoeker botste op een veiligheidsketting die over de baan was gespannen en niet was weggehaald.

Ruim tien maanden later praat Van Gorkom voor het eerst over het ongeval. „Het was één grote waas”, zegt hij in gesprek met de NOS. „Vanaf het moment van de valpartij tot zes weken later, weet ik niks. Zes weken ben ik gewoon kwijt.”

Van Gorkom raakte zwaargewond. Hij liep gebroken ribben op, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan zijn lever, milt en nieren. Van Gorkom werd twee weken in een kunstmatige coma gehouden. Sinds juni is hij weer thuis en volop bezig met zijn revalidatieproces. „Revalideren is topsport. Meer dan ik gewend was”, aldus Van Gorkom.

Terugkeren in wedstrijdverband doet Van Gorkom niet meer, zo maakte hij bekend. „Ik wil actief zijn in mijn eigen wereld, de sportwereld. En ik zal betrokken blijven bij de ploeg. Dat hoop ik althans.” Zijn doel is terugkeren naar het normale leven. ,,Daar moet alles voor wijken. En daar gáát ook alles voor wijken.''