Koeman vol lof over Dumfries: ’Geweldige ontwikkeling’

„Je beoordeelt hem in de competitie en met name ook Europees. Daar maakt hij een geweldige ontwikkeling door”, aldus Koeman, die Dumfries eerder deze maand in de Nations League tegen Duitsland (3-0 zege) in het Nederlands elftal liet debuteren. „Hij heeft een ongelooflijke drive, is fysiek sterk en hij is snel.”

Koeman haalde Dumfries eind vorig seizoen al eens bij Oranje voor een oefenstage. Destijds sloten meerdere spelers van Jong Oranje aan om zo een goede trainingsgroep te hebben. „Als je me toen had gevraagd of hij tegen Duitsland rechtsback zou spelen, had ik denk ik eerder nee dan ja gezegd. Zijn ontwikkeling is heel snel gegaan”, bekende Koeman bij Fox Sports eerlijk.

Dumfries hielp PSV zaterdagavond aan een benauwde zege op bezoek bij FC Groningen, de nummer laatst in de Eredivisie. Eerst zorgde hij voor de assist bij de gelijkmaker van Donyell Malen, om vervolgens in de slotfase zelf voor de winnende treffer (1-2) te tekenen.

