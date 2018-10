Elise Tamaëla gaat team Bertens versterken

Raemon Sluiter blijft als coach fulltime meereizen met de huidige nummer 9 van de wereld en Tamaëla is ongeveer de helft van de toernooien van de partij. Tijdens de andere toernooien is Remko de Rijke, de vriend van Bertens en tevens fysiotherapeut, aanwezig voor conditietraining en behandelingen.

Tamaëla (34) was zelf ooit de nummer 129 van de wereld en had als coach nog niet zo lang geleden succes met de Servische Aleksandra Krunic. In het afgelopen jaar vervulde Tamaëla de rol van invalcoach tijdens de toernooien in Miami en Charleston. Dat laatste toernooi wist Bertens te winnen.

,,We hielden een heel goed gevoel over aan de manier waarop zij dat invulde’’, zegt Sluiter over de periode dat Tamaëla bij ’Team Bertens’ was betrokken. ,,Vooral Kiki en dat is natuurlijk het belangrijkste. Elise is fysiotherapeute, maar een meerwaarde is natuurlijk dat ze waanzinnig veel van tennis weet. Dus ik krijg er ook een klankbord bij.’’

Bertens krijgt nog een extra sparringpartner erbij want naast Sluiter en De Rijke kan Tamaëla ook nog wel een aardig balletje slaan. ,,Ja, nu hebben we een lefty (linkshandige red.) er bij’’, lacht Bertens zelf. ,,Alles is nu gecoverd.’’