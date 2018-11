Kiptum scherpt wereldrecord halve marathon aan

Abraham deed dat in Valencia in een tijd van 58.18. Daarmee was hij vijf seconden sneller dan Zersenay Tadese, die in 2010 in Lissabon het wereldrecord op zijn naam zette.

Een jaar geleden werd in Valencia ook het wereldrecord op de halve marathon voor vrouwen aangescherpt. De Keniaanse Joyciline Jepkosgei liep op 22 oktober 2017 1.04.51.