Lokeren gooit Peter Maes op straat

Het gelijkspel (0-0) tegen KV Oostende van zaterdagavond is hem fataal geworden. Lokeren blijft daardoor gedeeld laatste in de Jupiler Pro League, samen met Moeskroen en Zulte Waregem. Hiermee eindigt een gitzwarte week met een mokerslag voor Maes.

De trainer zat eerder deze week in de cel nadat hij verdacht werd van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. Assistent Vidarsson neemt zijn taken voorlopig over.

„Die sportief negatief uitvallende resultaten hebben de club er toe gebracht om de samenwerking met coach Peter Maes te beëindigen”, meldde Lokeren in een persbericht.

„Arnar Vidarsson neemt zijn taken tot nader order over. Dit seizoen kon Sporting Lokeren niet aanknopen met die goede eindronde van vorig seizoen. Ingrijpen dwong zich op. De club kijkt wel met passend respect terug op de samenwerking met Peter Maes. Wij wensen hem succes toe in het vervolg van zijn carrière.”