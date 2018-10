Voetbalverslaggever Ron de Rijk (66) overleden

Dat meldt zijn vroegere werkgever NOS. Hij werkte van 1995 tot en met 2005 in vaste dienst van het omroepbedrijf. Daarna was hij werkzaam voor Talpa en FOX Sports.

De Rijk deed voor het NOS-radioprogramma Langs de Lijn onder meer verslag van de eredivisie en van wedstrijden van het Nederlands elftal. De laatste jaren was hij voornamelijk te horen bij de duels uit de eerste en tweede divisie.

De Rijk begon zijn journalistieke carrière in de beginjaren tachtig bij NCRV Sport. Hij was in die tijd ook actief als competitieleider bij de KNVB-afdeling Utrecht.