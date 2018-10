Situatie Hoddle ’ernstig’ na hartaanval

De befaamde Brit, die zaterdag zijn 61e verjaardag vierde, werd onwel toen hij in de studio was van BT Sport, het televisiekanaal waar hij als analist voor werkt. Hij werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De voetbalshow werd geannuleerd.

Volgens zijn woordvoerder reageert Hoddle goed op de behandeling die hij momenteel ondergaat. „Het belangrijkste is nu rust voor hem. Zijn familie vraagt dan ook nogmaals hun privacy te respecteren.”

Hoddle kwam als voetballer uit voor Tottenham Hotspur, Chelsea en AS Monaco. Hij wordt als één van de beste Britse spelers beschouwd van zijn generatie. De voormalige spelmaker kwam tot 53 interlands. Van 1996 tot 1999 had hij de Engelse ploeg als bondscoach onder zijn hoede.