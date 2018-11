Haase naar hoofdtoernooi in Parijs

Hij won in de tweede en laatste kwalificatieronde met 2-6 7-5 7-5 van de Tunesiër Malek Jaziri.

Jaziri serveerde bij 5-4 in de beslissende set voor de wedstrijd. Vorig jaar haalde Haase de derde ronde in Parijs, waar hij Alexander Zverev verraste.

Het masterstoernooi van Parijs is het laatste toernooi van het seizoen voor Haase, de nummer 47 van de wereld.

Haase speelt in het hoofdtoernooi tegen Philipp Kohlschreiber, die hij twee keer eerder trof. In 2015 verloor hij in Moskou van de Duitser, in 2012 versloeg hij de nummer 34 van de wereld in Kitzbühel.