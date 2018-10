Svitolina wint WTA Finals

De Oekraïense tennisster, bij de laatste vier verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens, versloeg in de eindstrijd de Amerikaanse Sloane Stephens met 3-6 6-2 6-2.

Stephens begon voortvarend en had na een klein kwartier al een 3-0 voorsprong. In de zes daaropvolgende games behielden beide speelsters hun servicegames. Svitolina werd echter steeds taaier en de foutenlast van Stephens nam toe. Stephens, dit jaar finaliste op Roland Garros, richtte zich nog even op, maar na twee uur en 23 minuten was de zege van Svitolina een feit.

Voor de 24-jarige Svitolina is het de grootste prijs uit haar loopbaan. Op een grandslamtoernooi is ze nog nooit voorbij de kwartfinales gekomen. Door de zege passeert Svitolina Stephens op de wereldranglijst: vierde om zesde plaats.

Svitolina verloor net als Stephens geen partij in de groepsfase. Ze boekte vier van haar vijf zeges in drie sets. De Oekraïense mag 2.360.000 dollar (ruim twee miljoen euro) bijschrijven op haar bankrekening.

Met de WTA Finals werd het tennisseizoen afgesloten. Op 10 en 11 november staat nog de finale van de Fed Cup gepland: Tsjechië-Verenigde Staten.

