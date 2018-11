Letland verslaat handballers in kwalificatie

De Nederlandse handballers van bondscoach Erlingur Richardsson gingen al met een 17-11-achterstand de rust in. In de tweede helft knokte Oranje zich terug in de wedstrijd tegen de Letten en het kwam terug tot 23-20. Door enkele missers in de slotfase nam Letland toch weer een grotere marge en besliste het duel met vier punten verschil.

De handbalmannen waren de kwalificatie donderdag gestart met een overtuigende overwinning in Sittard van 35-25 op Estland. Nederland zit in een groep met verder Slovenië. De eerste twee uit de groep en de beste vier nummers drie mogen meedoen aan het eindtoernooi, waar voor het eerst 24 landen in actie komen. De mannen van Oranje deden nog nooit mee aan een EK.

De nederlaag tegen Letland was een tegenvaller voor de ploeg van Richardsson. De laatste vier ontmoetingen waren allemaal door Nederland gewonnen. Maar de ploeg die enkele dagen eerder nog Estland overklaste, haalde in Letland niet dat hoge niveau. Aanvallend misten de handballers van Oranje te veel kansen en in de verdediging kreeg de ploeg geen vat op de Letse scherpschutter Maris Versakovs, die liefst elf keer scoorde.

Bobby Schagen was topscorer voor Nederland met vijf doelpunten. Jasper Adams en Dani Baijens noteerden drie treffers.

Het Nederlands team vervolgt de EK-kwalificatie in april 2019 met twee wedstrijden tegen Slovenië, op papier de sterkste tegenstander in de poule. De Slovenen eindigden vorig jaar als derde op het WK in Frankrijk.