Ajax simpel langs tien Feyenoorders

Een eigen doelpunt van Feyenoord-doelman Justin Bijlow zette Ajax op voorsprong. Hakim Ziyech gooide het duel kort voor rust in het slot. Vanaf dat moment stonden de Rotterdammers al met tien man, nadat Jeremiah St. Juste al in de zesde minuut een rode kaart had gekregen.

Vooraf werd er Feyenoord weinig kansen toebedicht tegen een goed draaiend Ajax, dat doordeweeks nog in de Champions League won van Benfica. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst koos in zijn opstelling voor de arbeid van Jens Toornstra, waardoor aanvaller Sam Larsson op de bank moest plaatsnemen. Met het versterkte middenveld hoopte de coach het aanvallende gevaar van onder anderen Frenkie de Jong, Dusan Tadic, Ziyech en Donny van de Beek te kunnen bedwingen.

Rood St. Juste

De Rotterdammers lieten vanaf het eerste fluitsignaal zien de strijd te willen aangaan met Ajax, maar gingen daarbij over de schreef. Zo kreeg Toornstra al na twee minuten geel voor een harde overtreding op De Jong. Vier minuten later ging St. Juste in de fout. De rechtsback speelde de bal te ver voor zich uit, wilde zich herstellen, maar raakte vol het been van Nicolas Tagliafico. Scheidsrechter Björn Kuipers gaf St. Juste in eerste instantie geel, maar na het bekijken van de videobeelden werd die kleur omgezet in rood.

Zo beleefde Feyenoord een dramatische start in de Johan Cruijff ArenA en moest het direct achteruit. Ajax omsingelde de Rotterdammers en nam het doel van Bijlow via Lasse Schöne in de tiende minuut voor het eerst onder vuur. Daarna haalde Eric Botteghin een vrije trap van Ziyech van de lijn en schoot diezelfde Ajax-speler net naast. Het drama voor Feyenoord werd na 22 minuten compleet. Bijlow liet een schot van De Jong onder zijn lichaam door glippen, wilde zijn fout herstellen, maar duwde de bal zelf over de doellijn: 1-0.

Ziyech beslist duel

Daarmee was het verzet van Feyenoord gebroken. Ajax speelde echter in een te laag tempo en leek door alle voorspoed wat gemakzuchtig te worden. De tien Feyenoorders konden zelfs enkele speldenprikjes uitdelen vanuit de omschakeling. Kort voor rust viel dan toch de 2-0. Ziyech krulde de bal vanaf rechts op doel. Bijlow reageerde laat omdat zijn zicht werd beperkt door het aantal spelers dat voor hem stond en was kansloos. Kort daarna testte Steven Berghuis voor het eerst André Onana, die op tijd was hersteld van schouderklachten, met een fraai schot.

Ondanks de ruime voorsprong was Ajax-coach Erik ten Hag duidelijk niet tevreden over het spel van zijn elftal. De trainer wisselde in de rust Lasse Schöne voor David Neres. Van Bronckhorst haalde spits Robin van Persie naar de kant en bracht verdediger Bart Nieuwkoop. Omdat Ajax ook in de tweede helft slordig en ongeconcentreerd bleef en Feyenoord niet bij machte was om echt gevaarlijk te worden, kabbelde de wedstrijd wat voort op een bedenkelijk niveau.

Af en toe veerde het publiek in de Johan Cruijff ArenA op, bijvoorbeeld toen Van de Beek net naast schoot en een treffer van Neres werd afgekeurd vanwege buitenspel. Tien minuten voor tijd kon er dan toch nog een keer gejuicht worden. Neres draaide zich knap vrij in het strafschopgebied, behield het overzicht en legde de bal op het hoofd van Dusan Tadic: 3-0.

Vijf punten

Ajax verkleint het verschil met PSV weer tot vijf punten. Dat puntenverschil zit er nu ook tussen de Amsterdammers en Feyenoord, dat derde staat. De Rotterdammers wachten al sinds 2005 op een zege in de Johan Cruijff ArenA.