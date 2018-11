Moniz weg bij AS Trencin

Hij heeft op eigen initiatief zijn contract ingeleverd. Volgens Moniz is hij momenteel niet de juiste man op de juiste plaats. Hij was pas sinds afgelopen zomer werkzaam bij AS Trencin, dat onder zijn leiding verrassend Feyenoord de baas was in de voorronde van de Europa League.

„Als coach had ik hier een geweldige start van het seizoen”, liet Moniz op de website van de club weten. „Ik stop nu op mijn eigen verzoek. Ik voel dat de club lijdt onder mijn explosieve karakter. Als ik een obstakel ben voor succes en overwinningen van AS, moet ik uit de weg gaan. De prestaties van de club zijn voor mij belangrijker dan mijn persoon.”

De 54-jarige Rotterdammer was eerder als trainer werkzaam bij onder FC Eindhoven en Notts County.