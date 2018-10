Janssen kopt FC Utrecht in slotfase naar zege

Het doelpunt viel in de 87e minuut en kwam op naam van Willem Janssen.

De Utrechtse zege was verdiend. De bezoekers kregen in een aantrekkelijke wedstrijd de beste kansen, maar waren nogal ongelukkig in de afronding. De manschappen van Advocaat zagen liefst drie keer een aanval stranden op de paal.

FC Utrecht pakte uit de laatste vier competitieduels onder Advocaat tien punten. Willem II daarentegen wist voor de zevende keer op rij in de eredivisie niet te winnen.

Namens de thuisclub was met name Donis Avdijaj ongelukkig in de afronding. Urby Emanuelson (schot geblokt) en Janssen (kopbal op de paal) waren voor de bezoekers dicht bij een treffer.

Gyrano Kerk kwam nog wel tot scoren. Dat deed de aanvaller van FC Utrecht vanuit buitenspelpositie. Hij kreeg de bal echter van een speler van Willem II. Ook na overleg met de VAR bleef arbiter Jochem Kamphuis bij zijn beslissing.

Na de rust was FC Utrecht opnieuw de gevaarlijkste ploeg. Lukas Görtler schoot in de 73e minuut twee keer op paal. Janssen zorgde daarna alsnog voor de Utrechtse winst met een fraaie kopbal.