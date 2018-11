Clasie: ’Misschien waren we té agressief’

Na de bliksemsnelle rode kaart van Jeremiah St. Juste liep Ajax eenvoudig weg bij Feyenoord. Clasie erkende dat zijn ploeg scherp wilde beginnen en daardoor de duels op zocht. „We wilden agressief beginnen, maar misschien begonnen we wel té agressief”, analyseerde hij bij FOX Sports.

„Na de rode kaart was het geen wedstrijd meer. Of het terecht was? Dat weet ik niet, ik moet het eerst nog terugzien. Ik stond op dertig meter. Aan de bal waren we wel vast. ”, vervolgt Clasie, die zag dat Feyenoord met tien nog wel een paar keer gevaarlijk werd. „Aan de bal waren we wel vast.

