Arsenal morst punten, Chelsea wint wel

Bij Crystal Palace kwam de ploeg van coach Unai Emery niet verder dan 2-2. Chelsea maakte geen fout en won met 4-0 bij Burnley. De ploeg van Maurizio Sarri staat nu tweede op twee punten van Liverpool, dat zaterdag al met 4-1 had gewonnen van Cardiff City.

Op slag van rust bezorgde Luka Milivojevic uit een strafschop de voorsprong voor Crystal Palace, waar Patrick van Aanholt begon in de basis. Arsenal kwam terug via een vrije trap van Granit Xhaka. Pierre-Emerick Aubameyang zorgde zelfs voor de voorsprong met een intikker die net over de lijn ging, zo bleek uit doellijntechnologie. Milivojevic mocht in de slotfase opnieuw aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Xhaka. Dat leverde zijn ploeg een punt op.

Arsenal had na nederlagen in de eerste twee competitiewedstrijden zeven zeges op rij geboekt in de Premier League. In totaal had de ploeg van Emery zelfs elf zeges op rij geboekt. Dit is het eerste gelijkspel voor Arsenal, dat vierde blijft staan met 22 punten. Dat zijn er vier minder dan Liverpool. Manchester City, dat maandag tegen Tottenham Hotspur speelt, staat derde met 23 punten.

Álvaro Morata bracht Chelsea, waar Eden Hazard ontbrak wegens rugklachten, al na 22 minuten op voorsprong tegen Burnley. In de tweede helft liepen de Londenaren van coach Maurizio Sarri verder uit via Barkley, Willian en Ruben Loftus-Cheek.