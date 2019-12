PSV slaat modderfiguur bij Europees afscheidsduel

Het vorige duel van PSV met Rosenborg eindigde in een eenvoudige zege voor de formatie van trainer Mark van Bommel (1-4). In Noorwegen waren Pablo Rosario en Donyell Malen (2x) - naast een Noors eigen doelpunt - trefzeker, maar in de thuiswedstrijd begonnen de twee niet aan de aftrap.

Met een ietwat gewijzigde formatie vroeg PSV, na een stroeve start, na een kwartier spelen om een strafschop. Cody Gakpo werd in het strafschopgebied aangetikt en ging naar het gras. De arbiter zag er niks in.

De tackle van Even Holland (r) op Cody Gakpo, die door de scheidsrechter werd beoordeeld als reglementair. Ⓒ ANP Sport

Enkele minuten later ging Erick Gutierrez diep op de eigen speelhelft opzichtig de fout in. De Mexicaan liet zich makkelijk van de bal zetten waarna Rosenborg vrijbaan had richting het doel van PSV. Pal André Helland legde van ver aan voor een schot, die Lars Unnerstall uiteindelijk te machtig was: 0-1.

PSV kreeg voor rust weinig kansen om de score gelijk te trekken, dus moest het in de tweede helft gebeuren. Net zoals in het eerste bedrijf liep het moeizaam voor de club uit Eindhoven. Kansen waren spaarzaam en langzaam tikten de minuten weg in het voordeel van de Noren, die, tot zover, in hun Europese campagne nog geen punt hadden verzameld.

Na een dik uur spelen kwam PSV ondanks het gebrek aan uitgespeelde kansen toch langszij. Mohamed Ihattaren was het eindstation van een scherpe Eindhovense-counter. De 17-jarige middenvelder kreeg de bal van Gakpo, legde het leder met een subtiel tikje nog net iets beter neer en schoot vervolgens hard raak.

Mohamed Ihattaren schiet PSV langszij. Ⓒ ANP Sport

In de absolute slotfase laaide de discussie om een penalty opnieuw op. Speler van Rosenborg maakte hands in het strafschopgebied, maar deze werd over het hoofd gezien. Vlak daarna leek PSV er dan toch met de winst vandoor te gaan. Malen scoorde, maar een actie daarvoor blies de scheidsrechter al op zijn fluit wegens gevaarlijk spel van Nick Viergever. Zo bleef het in Eindhoven steken op een gelijkspel.

