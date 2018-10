Federer pakt in Basel zijn 99e titel

In de finale rekende de 37-jarige Zwitser in twee sets af met Marius Copil. Federer kwam in beide sets een break achter, maar zegevierde met 7-6 (5) en 6-4.

Voor Federer was het zijn negende eindzege in Basel. Geen enkel toernooi schreef de nummer drie van de wereld vaker op zijn naam. De winnaar van twintig grandslamtoernooien maakte afgelopen weken een wisselvallig indruk. Vooral zijn service haperde geregeld.

Federer won eerder dit jaar de Australian Open, Rotterdam en Stuttgart. Hij zou in Parijs of bij de World Tour Finals in Londen zijn 100e titel kunnen veroveren.

Alleen Jimmy Connors veroverde meer titels dan Federer. De Amerikaan beëindigde zijn loopbaan met 109 eindzeges.