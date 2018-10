Blind: ’Frenkie beter beschermen’

„Ik denk dat je een speler als Frenkie de Jong als scheidsrechter beter moet beschermen”, vervolgde Blind. „Na die overtreding van Toornstra na twee minuten was ik blij dat de enkel van Frenkie nog heel was. En de scheidsrechter had ook nog wel een paar keer een gele kaart kunnen geven voor een overtreding op Frenkie. Ik neem aan dat het niet de bedoeling was van Feyenoord. Maar een zware overtreding is een zware overtreding”

Op advies van zijn videoscheidsrechter gaf Björn Kuipers wel al na vijf minuten een rode kaart aan Jeremiah St. Juste voor een smerige overtreding op Nicolás Tagliafico. „Daarna was het best makkelijk voor ons”, zei Blind. „Ik vond dat we ook helemaal niet goed speelden. We waren heel onzorgvuldig. Maar 3-0 is 3-0. Dat is een lekkere uitslag.”

