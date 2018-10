Ziyech en Ten Hag lovend over elkaar

„Eerst met 4-0 winnen bij sc Heerenveen en dan Benfica verslaan met 1-0 en nu ook weer winnen”, keek trainer Erik ten Hag terug. „Dan hoor je mij niet klagen.”

De coach van Ajax merkte dat veel supporters in de Johan Cruijff ArenA op meer doelpunten hadden gehoopt na de snelle rode kaart voor Jeremiah St. Juste van Feyenoord. „Dat hebben we ook wel geprobeerd”, zei Ten Hag. „Daarom bracht ik na rust ook David Neres. Maar we speelden tegen een muur van verdedigers.”

Rugnummer

Ten Hag verslikte zich bijna in superlatieven om het spel van Hakim Ziyech te omschrijven. „We hebben veel goede spelers maar hij is ons creatief brein”, zei hij.

Even verderop erkende Ziyech dat Ten Hag hem pijn had gedaan door het shirt van nummer tien van hem af te nemen en aan Dusan Tadic te geven. „Maar hij is daar wel eerlijk en open in geweest. Ik heb de knop omgezet en ben doorgegaan. Ik heb een goede relatie met hem. Hij is een heel goede trainer.”

Bekijk ook: Ajax simpel langs tien Feyenoorders

Bekijk ook: Herbeleef hier de zege van Ajax op Feyenoord