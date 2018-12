Lammers schiet Heerenveen in slotfase langs AZ

De Friese ploeg zegevierde in Alkmaar in een enerverende wedstrijd met 3-2. Michel Vlap was van grote waarde bij de bezoekers. De middenvelder kwam op fraaie wijze twee keer tot scoren.

Thomas Ouwejan opende na ruim een kwartier de score voor AZ, dat daarna het initiatief uit handen moest geven. In de 79e minuut leek Albert Gudmundsson de thuisclub alsnog een punt te bezorgen (2-2). Sam Lammers stelde voor sc Heerenveen in de 84e minuut echter de zwaarbevochten zege veilig.

AZ is met een slechte serie bezig in de eredivisie. Uit de laatste vier competitieduels haalde de ploeg van trainer John van den Brom slechts één punt. De laatste drie wedstrijden gingen zelfs verloren. SC Heerenveen is dit seizoen nog altijd ongeslagen in uitwedstrijden.

De wedstrijd bleef spannend tot aan de laatste minuut. Mede dankzij doelman Warner Hahn wist sc Heerenveen de voorsprong tot het einde vast te houden. Met een fluitconcert van het ontevreden thuispubliek dook AZ de catacomben in.