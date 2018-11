Mourinho heeft wat meer lucht

United passeert Everton door de 2-1-zege en staat nu achtste met zeventien punten, negen minder dan koploper Liverpool.

Manchester begon het duel zonder spits Romelu Lukaku. Coach José Mourinho had de Belg, die al sinds 15 september niet meer had gescoord voor United, op de bank gezet in het duel tegen nota bene zijn oude club.

Paul Pogba schoot United op voorsprong uit een strafschop, na een overtreding op Anthony Martial. Het schot van de Fransman werd gestopt door doelman Jordan Pickford, die de voorkeur krijgt boven Maarten Stekelenburg. In de rebound was Pogba alsnog trefzeker. In de tweede helft bracht Martial de stand op 2-0 met een goed geplaatst schot.

Lukaku kwam na ruim een uur in het veld voor Marcus Rashford, maar zorgde voor weinig gevaar. Everton scoorde nog wel. Na een overtreding op Richarlison, benutte Gylfi Sigurdsson de strafschop.