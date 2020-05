Bosz wrijft in handen: ’Dit wordt een topwedstrijd’

„Borussia staat voor ons op de ranglijst, zij hebben twee punten meer dan wij. We kunnen zaterdag een stap zetten, we verheugen ons op deze wedstrijd”, zei Bosz. „Er staan twee goede teams tegenover elkaar, het belooft dus een topwedstrijd te worden.”

Overtuigende zege

Leverkusen hervatte afgelopen week de Bundesliga na een onderbreking van ruim twee maanden vanwege de coronacrisis met een overtuigende zege (1-4) bij Werder Bremen. Gladbach zegevierde met 3-1 bij Eintracht Frankfurt.

Voor de eerste vier uit de Bundesliga ligt een ticket voor de Champions League klaar. Bayer Leverkusen staat na 26 speelrondes op de vijfde plaats, één punt achter RB Leipzig en twee achter Borussia Mönchengladbach. „Vijf teams strijden om de Champions League-plaatsen. Gelukkig zitten wij daar ook bij”, aldus Bosz, die niet kan beschikken over Lars Bender en Kevin Volland.

Bayern München

Bij Bayern München is het nog onduidelijk of Thiago Alcantara kan spelen in het thuisduel met Eintracht Frankfurt. De middenvelder was vrijdag nog niet 100 procent fit op de training. „We moeten het even aankijken”, zei trainer Hansi Flick van de koploper van de Bundesliga. „Het loopt met hem nog niet helemaal zoals het zou moeten lopen.”

Flick is optimistischer over het meespelen van Serge Gnabry, die zo goed als hersteld is van een spierblessure. De hoofdtrainer van Bayern München was vorig jaar november nog assistent van de inmiddels ontslagen Niko Kovac toen Bayern München de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt met pijnlijke cijfers verloor: 5-1.

Bitter

„Dat was een bittere nederlaag voor ons allemaal”, zo herinnert Flick zich nog. „Ik probeer daar niet zo veel meer aan te denken, maar we zullen anders voor de dag moeten komen.”

Bayern München verdedigt in de laatste acht speelronden een voorsprong van vier punten op Borussia Dortmund. De lijstaanvoerder gaat komende dinsdag op bezoek bij de nummer 2 van de ranglijst.

