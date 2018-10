United eert Thaise grotjongens

De twaalf jongens, tussen de elf en zestien jaar oud, waren als eregasten aanwezig tijdens het duel van The Mancunians tegen Everton: 2-1. Een dag voor het het Premier League-treffen had het twaalftal een ontmoeting met manager José Mourinho en een aantal spelers.

Volgens Engelse media kregen alle jongens een knuffel van Mourinho. Het was niet de eerste ontmoeting die de knapen hadden met een voetballer. Eerder schoven ze aan de zijde van Zlatan Ibrahimovic aan bij de wereldberoemde talkshow van Ellen Degeneres.

Vlak voor de aftrap op Old Trafford werd een minuut stilte gehouden naar aanleiding van de helikoptercrash in Leicester. Volgens de BBC is onder anderen Leicester City-eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha een van de dodelijke slachtoffers. Persbureau Reuters meldde in totaal vijf inzittenden.