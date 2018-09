Dolberg: 'Real Madrid is wel okay voor me'

"Ik was 25 toen ik naar het buitenland ging", zegt Huntelaar. "Voor een jonge speler is het belangrijk dat je veel wedstrijden speelt op een zo goed mogelijk niveau."

Of Dolberg zou tekenen voor een carrière als die van Huntelaar? "Real Madrid is wel okay voor me", lacht de Deen, die serieus vervolgt: "AC Milan en Schalke zijn mooie clubs en iedereen droomt ervan tweede en derde te worden op het WK. Maar ik kies mijn eigen weg."

