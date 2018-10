Nieuwe dreun voor Cocu

In de Super Lig verloor het elftal van de Nederlandse trainer in eigen stadion met beschamende cijfers van Ankaragucu: 1-3. De fans van de Turkse topclub schreeuwden om het vertrek van Cocu.

Ricardo Faty maakte in de 35e minuut de openingsgoal. In de slotfase ging het helemaal mis voor de ploeg van Cocu. Erdem Ozgenc en Mostapha El Kabir, voormalig NEC, deelden in de respectievelijk 74e en 77e minuut twee dreunen uit. Michael Frey scoorde daarna voor Fenerbahçe.

Rood

Cocu zag Islam Slimani twintig minuten voor tijd ook nog een rode kaart pakken. Fenerbahçe komt momenteel niet verder dan en teleurstellende vijftiende plek. Het gat met koploper Istanbul Basaksehir is twaalf punten.

Bekijk ook: Fenerbahçe ontslaat Phillip Cocu

Direct na afloop maakte Fenerbahçe het ontslag van Cocu bekend.