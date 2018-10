Fenerbahçe ontslaat Phillip Cocu

In de Turkse competitie verloor het elftal van de Nederlandse trainer in eigen stadion met beschamende cijfers van Ankaragucu: 1-3. Direct na afloop maakte de Turkse club het ontslag van de 47-jarige Nederlander wereldkundig.

Cocu kreeg van het bestuur na het laatste fluitsignaal te horen dat hij was ontslagen. De 101-voudig Oranje-international hoefde ook niet meer naar de gebruikelijke persconferentie.

Cocu kwam afgelopen zomer over van PSV, maar kreeg het in de vier maanden dat hij aan het roer stond geen moment voor elkaar om de boel op de rit te krijgen in Istanboel. Bij PSV had Cocu juist indruk gemaakt met drie landstitels.

Tegengewerkt

Cocu had het vanaf het begin moeilijk bij 'Fener'. Zo bleven de versterkingen lang uit en bleek twee weken geleden dat de coach door zijn eigen assistenten was tegengewerkt. Volgens voorzitter Ali Koç waren gevoelige informatie, statistieken en videobeelden betreffende de spelers, de trainingen en de wedstrijden van Fenerbahçe gelekt. Ook waren er computerbestanden onvindbaar gemaakt. Na het nieuws besloot de club om drie Turkse assistenten van Cocu per direct te ontslaan.

Op dit moment gaat het dramatisch met Fenerbahçe. De club hoort mee te draaien in de Turkse top, maar staat op een vijftiende plek, één punt boven de degradatiestreep. In de Europa League pakte Fenerbahçe vier punten in drie duels, nadat eerder het hoofdtoernooi van de Champions League werd misgelopen.