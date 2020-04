ADO en RKC blijven behouden voor Eredivisie

De nummers 17 en 18 van de Eredivisie stonden op een plek die aan het einde van het seizoen rechtstreekse degradatie zou betekenen, maar dat lot blijft beide ploegen nu bespaard.

ADO had met nog acht wedstrijden te spelen zeven punten achterstand op zowel PEC Zwolle als Fortuna Sittard, respectievelijk de nummers 15 en 16 in de tussenstand. RKC was hekkensluiter met vier punten minder dan ADO Den Haag.

Door het besluit van de KNVB grijpen SC Cambuur en De Graafschap mis. De Friezen en de Doetinchemmers bezetten de bovenste twee plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie, die recht hadden gegeven op promotie. Dat zien de beide volksclubs nu aan hun neus voorbij gaan.

Robert Mühren en Jamie Jacobs waren succesvol met Cambuur, maar promoveren ondanks hun eerste plaats niet.

Ook voor NAC Breda en FC Volendam zijn de druiven zuur. Die clubs hadden al een periodetitel op zak en wisten zich verzekerd van een ticket voor de nacompetitie met kans op promotie. Daar zullen ze in Breda en Volendam dus zeker nog een seizoen op moeten wachten.

Coronavirus

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB heeft het seizoen moeten beëindigen, omdat er vanwege het coronavirus tot 1 september niet gespeeld mag worden.

Stemmen

Voordat de KNVB de knoop doorhaakte, vroeg het de clubs om te stemmen. Niet alle bestuurders, waaronder die van SC Heerenveen waren daar blij mee.