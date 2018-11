Cleveland Cavaliers breekt met coach Lue

De 41-jarige Amerikaan had de NBA-club sinds 2015 onder zijn hoede. In 2016 veroverde Cleveland onder leiding van Lue, en sterspeler LeBron James, de eerste NBA-titel in de clubhistorie.

Zonder James, die afgelopen zomer overstapte naar Los Angeles Lakers, beleven de Cavaliers een dramatische seizoensstart. Met zes nederlagen is de ploeg uit Ohio vooralsnog de slechtst presterende club dit seizoen in de NBA.

LeBron James leefde via Twitter mee met de ontslagen trainer. ,,T Lue, bedankt voor de herinneringen en, nog belangrijker, onze samenwerking op weg naar een titel voor deze stad die het verdiende."

Assistent-coach Larry Drew neemt voorlopig de taken van Lue over.