Verstappen flikt het opnieuw in Mexico

Het betekende de vijfde GP-zege voor de 21-jarige Nederlander en zijn tweede overwinning van dit seizoen. Eerder dit jaar zegevierde Verstappen in Oostenrijk. Vorige week maakte de coureur van Red Bull indruk met een fraaie tweede plek tijdens de GP van de Verenigde Staten.

Dankzij zijn vierde plek kan Lewis Hamilton de wereldtitel niet meer ontgaan. Eerder toonde de 33-jarige Brit zich in 2008, 2014, 2015 en 2017 de beste Formule 1-rijder van de wereld. Hamilton heeft nu net zoveel wereldtitels als Juan Manuel Fangio. Alleen Michael Schumacher werd vaker wereldkampioen: zeven keer.

Bekijk ook: Verstappen en Ricciardo krijgen startinstructie

Daniel Ricciardo had zaterdag op spectaculaire wijze poleposition veroverd ten koste van Verstappen, maar was die positie zondagavond binnen een paar honderd meter kwijt. Hamilton en Verstappen snelden hem voorbij. De Limburger, die zaterdag nog enorm baalde van het mislopen van poleposition, pakte de leiding en nam sterk rijdend afstand van de rest van het veld.

In het vervolg van de race hoefde Verstappen in Mexico-Stad de leidende positie alleen nog een keer af te staan toen hij in de veertiende ronde naar binnen ging voor zijn eerste van twee pitstops. Ferrari-rijder Sebastian Vettel, in het bezit van vier wereldtitels, kwam als tweede over de streep, maar kon een nieuwe wereldtitel van Hamilton niet meer voorkomen. Kimi Räikkönen eindigde als derde.

Weer pech voor Ricciardo

Daniel Ricciardo lag tot tien ronden voor het einde op een tweede plek, maar werd voor de zoveelste keer dit seizoen getroffen door enorme pech. De Australiër verliet vol ongeloof en frustratie de baan. Ricciardo vertrekt aan het einde van het seizoen naar Renault.

Alonso

Fernando Alonso beleeft geen gelukkig laatste jaar in de Formule 1. De Spanjaard heeft het hele seizoen al moeite om races uit te rijden en ook in de Grote Prijs van Mexico ging het weer mis. De coureur van McLaren was de eerste die uitviel.

Voor Max Verstappen was het een heerlijke Mexicaanse middag. DJ Armin van Buuren maakte de zege nog wat fraaier met een spetterend optreden aan de rand van het circuit.

