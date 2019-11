Frijns troeft De Vries af in Formule E

De Vries rijdt in de Formule E voor het eveneens debuterende fabrieksteam van Mercedes, dat direct een podiumplek bemachtigde in Riyad. Stoffel Vandoorne eindigde als derde.

Envision Virgin Racing-coureur Bird was als vijfde gestart, maar stoomde gestaag op naar voren. André Lotterer – coureur voor het eveneens in de elektrische raceklasse gestapte Porsche – finishte als tweede.

Frijns werd vorig jaar vierde in de eindklassering en reed een knappe race tijdens de seizoensouverture. De teamgenoot van Bird startte na een ongelukkige kwalificatie als twaalfde, maar rukte dus nog op naar plek vijf. In de slotfase haalde hij De Vries in. Zaterdag is er nog een race in Riyad.