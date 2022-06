Feyenoord-aanvaller Danilo: ’Berghuis alleen maar positief over de club’

„Weet je, hij sprak alleen maar positief over Feyenoord. Ik had in die fase nog niet getekend, maar ik zei tegen Steven dat de kans bestond dat ik naar Feyenoord zou gaan. Hij was echt positief en wilde me geluk wensen met mijn stap naar Rotterdam”, zegt de 23-jarige Braziliaan, die transfervrij bij Feyenoord is neergestreken omdat hij een aanbieding van Ajax om te blijven weigerde.

„Ook de andere spelers bij Ajax begrepen dat ik deze stap wilde maken. Als je minuten wil maken en veel meer wil spelen, moet je naar Feyenoord. Ze waren oprecht blij voor me”, vevolgt de man die bij vooral bij FC Twente als huurling van Ajax in het seizoen 2020-2021 de doelpunten aaneenreeg. In 33 duels was hij goed voor 17 goals. Die getallen hoopt hij ook bij Feyenoord te halen.

Eerste spits

Op de vraag of hij is binnengekomen als eerste spits of het gevoel heeft dat hij de eerste spits wordt, is de in Sao Paulo geboren Danilo opmerkelijk eerlijk in zijn antwoord. „Dat is een goeie vraag. Ik verwacht het eigenlijk niet. Maar ik moet gewoon zorgen dat ik mijn kwaliteiten laat zien vanaf het begin en dan is het aan mijzelf om eerste spits te worden.”

Hij woont inmiddels vijf jaar in Nederland, heeft een Nederlandse vriendin en kan een aardig woordje Nederlands verstaan. „Alleen geef ik liever in het Engels antwoord. Dat vind ik net wat gemakkelijker. Maar verstaan gaat wel, hoor.”

Danilo lacht met assistent-trainer Marino Pusic tijdens de eerste training van Feyenoord dit seizoen. Ⓒ ANP/HH

De overstap van de hoofdstad naar de Maasstad vindt hij zelf helemaal prima. Bij hem leeft de rivaliteit tussen de twee clubs niet zo en om te wonen vindt hij Rotterdam in alle opzichten nu al fijn. Maar het gaat natuurlijk vooral om het plezier op het veld dat hij moet gaan vinden en dat kan nooit verkeerd gaan in zijn ogen. „Want ik heb goed gekeken hoe Feyenoord speelt onder deze trainer. Ik heb veel wedstrijden bekeken onder Arne Slot en hij hanteert een speelwijze die heel erg bij mij past. Ik zie de ambitie van het team, ik zie hoe ze druk willen zetten in werkelijk alle wedstrijden. That is my style of game!”

’Project’

Danilo, die voluit Danilo Pereira da Silva heet en zijn voetbalopleiding voor het overgrote deel in zijn thuisland Brazilië heeft genoten, was als jeugdspeler onder andere actief voor de clubs Corinthians, Vasco da Gama en Santos voor hij in 2017 de overstap maakte naar Ajax. Hij heeft van Feyenoord een presentatie gekregen over het ’project’, dat de Rotterdammers voor ogen hebben voor de komende jaren met hem.

„Ik heb vorig jaar niet veel gespeeld en daarom vond ik het niet fair waarmee Ajax kwam. Ik moet aan mijn toekomst denken en kansen grijpen. Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière en ik wil ongelooflijk mijn best doen om hier een succes te worden.” Hij heeft al vlinders in zijn buik maar dat is meer door de helicopter waarin hij binnenkort moet plaatsnemen dan de anst om niet te slagen. „Ik hou van vliegen, maar in zo’n ding heb ik nog nooit gezeten. Maar goed, ook dat is iets nieuws. Ik weet dat het mooi is om hier in De Kuip te komen op het veld want de eerste keer dat ik hier stond en die supporters allemaal zag, kon ik alleen maar uitbrengen: ’wow!’ Ook bij deze supporters zie je de ambitie altijd terug. Dat vind ik prachtig.”

Ajax opende voor Danilo, naar hij zelf zegt, de deur naar Europa. Feyenoord moet nu de deur naar het hoogtepunt van zijn loopbaan leiden. Met zijn 23 lentes breekt nu de belangrijkste periode van zijn loopbaan aan. Danilo: „Ik ben nu terechtgekomen in Rotterdam, mijn familie vindt het hier ook mooi en ik denk dat we hier gelukkig worden.”