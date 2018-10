Verstappen was geprikkeld: ’Ik heb slecht geslapen’

Dankzij een sterke start greep de Nederlander de leiding en reed overtuigend naar de overwinning. „De start was de sleutel tot het succes”, zei de winnaar direct na afloop. „Ik was vastbesloten om te winnen. Ik heb slecht geslapen, vannacht”, zei de Nederlander met knipoog.

De 21-jarige coureur van Red Bull miste zaterdag op 26 duizendste van een seconde de poleposition. Die nare smaak spoelde hij een dag later weg met een prachtige race. „De auto deed het briljant. Het was zonde om Daniel (Ricciardo, red.) te verliezen. Een een-tweetje had gekund. Ik ga naar huis vanavond. Daar ben ik heel blij mee”, besloot Verstappen.

Ricciardo lag tot tien ronden voor het einde op een tweede plek, maar kreeg wéér te kampen met pech.

