Hamilton: ’Max moest wel winnen’

„De enige optie was winnen”, sprak de 21-jarige Nederlander in gesprek met Ziggo Sports. „Ik was zo boos gisteren. Ik heb vannacht ook maar twee of drie uur geslapen. Ik heb alle scenario’s voor vandaag nog een keer doorgekomen.”

Lewis Hamilton heeft de wereldtitel binnen. Ⓒ AFP

Lewis Hamilton werd zondag voor de vijfde keer wereldkampioen in de Formule 1, maar vergat ook de overwinning van Verstappen niet in Mexico.

„Gefeliciteerd, Max. Ik maakte het hem niet al te moeilijk, vandaag”, zei hij met een glimlach. Max moest wel winnen. Wij hadden het moeilijk vandaag. Dit voelt nog niet echt. Had ik ooit gedacht dat ik vijf keer wereldkampioen zou worden? Ik heb er nooit over nagedacht”, aldus de Britse Mercedes-coureur.

Bekijk ook: Verstappen flikt het opnieuw in Mexico