Napoli redt punt tegen AS Roma

De ploeg van Carlo Ancelotti kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen AS Roma. Het verschil met 'Juve', dat zaterdag met 2-1 had gewonnen bij Empoli, bedraagt na tien speelronden zes punten. Roma kwam door het gelijkspel op vijftien punten, dertien minder dan de koploper.

Stephan El Shaarawy zette Roma al in de veertiende minuut op voorsprong. De spits kreeg de bal toegespeeld van Cengiz Ünder en tikte hem langs doelman David Ospina. Mertens leek in de slotfase de gelijkmaker voor Napoli te scoren, maar de Belg werd teruggefloten wegens buitenspel. In de negentigste minuut was het alsnog raak. Een lange aanval was door Mertens alsnog succesvol afgerond.

Bij AS Roma ontbraken Justin Kluivert en Rick Karsdorp in de selectie.