Leicester bevestigt dood clubeigenaar

Leicester reageert op sociale media met grote verslagenheid op de dood van Srivaddhanaprabha. „Het is met de diepste spijt en een collectief gebroken hart dat we bevestigen dat onze voorzitter, Vichai Srivaddhanaprabha, onder hen was die tragisch zijn omgekomen op zaterdagavond toen een helikopter met hem en vier andere mensen neerstortte buiten het King Power Stadium”, luidde de verklaring.

Leicester bevestigt ook het bericht dat er vijf mensen aan boord zaten van de helikopter. Lees hieronder de verklaring van de landskampioen van 2016:

Het was vrij gebruikelijk dat Vichai Srivaddhanaprabha na de duels van Leicester City vanaf het veld van het stadion werd opgepikt. Zo ook zaterdagavond. Leicester City had eerder op de avond met 1-1 gelijkgespeeld tegen West Ham United. Volgens ooggetuigen was de helikopter net boven het stadion uitgestegen toen die begon te draaien. Het toestel stortte neer bij de parkeerplaats en vatte vlam.

Hulpdiensten rukten in groten getale uit naar een parkeerplaats nabij het King Power stadium van de club, waar de helikopter is gecrasht.

Vichai maakte fortuin in de detailhandel. Hij is volgens het blad Forbes één van de rijkste mensen uit Thailand, met een geschat vermogen van zo’n vijf miljard dollar. Vichai kocht Leicester City in 2010. In 2016 veroverde de voetbalclub onverwachts de titel in de Premier League.

Hulpverleners zijn direct na de helikoptercrash aan het werk bij het wrak. Ⓒ AFP