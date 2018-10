’Ajax is natuurlijk een prachtig voetballend team’

„Bij de 1-0 is er wat discussie over het contactmoment tussen Kasper Dolberg en Justin Bijlow, maar het is zo’n lichte schamp dat ik niet verwacht dat de keeper de controle verliest. Hij glijdt eigenlijk al met zijn volle gewicht richting de doellijn, hij glijdt daaroverheen en mijn assistent ziet dat. We geven een goal en dat wordt gecheckt door de VAR. Die vindt het ook een geldige treffer.”

En dan was er de rode kaart van Jerry St. Juste. „Daar was geen twijfel over. Voor mij, maar ook voor de assistent die heel dichtbij stond, was de overtreding moeilijk in te schatten, omdat het snel ging en het contactmoment moeilijk was vast te stellen. Gelukkig hadden we de beschikking over de VAR, die hem op de parachute gooide en ons corrigeerde. Danny Makkelie schreeuwde op mijn oortje dat hij het een rode kaart vond en dat het goed was als ik zou gaan kijken. Dat duurde niet zo lang. Ik had aan één moment genoeg. Natuurlijk hoop ik dat wedstrijden met elf tegen elf eindigen, maar impopulaire beslissingen horen erbij.”

Jens Toornstra kwam na twee minuten goed weg, vond Kuipers na het terugkijken van de beelden. „Ik twijfelde tussen geel en rood. Hij komt met zijn noppen op de kuit van Frenkie de Jong. De overtreding is wat ongelukkig, maar de snelheid en intensiteit ontbreken. Het was kantje boord, maar je moet zo’n wedstrijd ook een beetje aanvoelen. Er staat bij iedereen veel druk op, dus moet je iets voorzichtiger zijn. Ook deze overtreding is door de VAR bekeken en geel was genoeg.”

Scheidsrechter Björn Kuipers (niet zichtbaar) vindt het contact tussen Kasper Dolberg en Justin Bijlow te licht om te fluiten en wordt gesteund door de VAR. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Op een gegeven moment leek Kuipers milder te worden, omdat hij anders met kaarten had moeten blijven strooien. „Dat was wedstrijdmanagement. Dan spreek je spelers aan dat ze moeten oppassen niet met elf tegen negen of zelfs acht te eindigen.”

De tukker was niet verbaasd dat Feyenoord met het mes tussen de tanden speelde. „Ik verwachtte al dat er fel zou worden gespeeld. Ajax is natuurlijk een prachtig voetballend team dat op deze manier kan worden gestopt. Maar dit was de andere kant van de medaille.”

De vraag of pareltjes als Frenkie de Jong extra moeten worden beschermd, antwoordde hij ontkennend. „Niet alleen De Jong, een fantastische voetballer. We zijn er om alle 22 spelers op het veld te beschermen.”