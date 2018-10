Kuipers schenkt De Jong zijn goal

„Daar was mijn schot veel te slap voor, joh. Ik laat hem zelf beslissen, maar denk dat hij voor een eigen goal gaat”, bleef De Jong weg bij de vraag of de blunderende Feyenoord-keeper Justin Bijlow of de Ajax-middenvelder de treffer op zijn naam moest krijgen. Navraag bij Kuipers leerde dat hij De Jong toch als doelpuntenmaker op het wedstrijdformulier had gezet.

Dit was door de rode kaart van Jerry St. Juste in de zesde minuut toch een waardeloze Klassieker?

„Als wij hem winnen, vind ik het altijd goed. Maar ik snap dat de neutrale kijker het een saaie wedstrijd vond. Wij hebben de tweede helft ook veel te weinig gebracht. We moeten meer doen en meer scoren, want het doelsaldo kan ook nog belangrijk worden. Dus begrijp ik dat de mensen ondanks de zege niet helemaal voldaan zijn weggegaan.”

Hoe sta je na zo’n vroege rode kaart in het veld?

„Ik vind het bij 0-0 wel lekker om snel tegenover tien man te staan, want dat maakt de kans op een overwinning toch groter. Na de 2-0 van Hakim Ziyech was de wedstrijd gespeeld en na de 3-0 van Dusan Tadic vonden we het wel prima. Dat was niet goed.”