Bogaerts wint World Series met Red Sox

De ploeg van de Nederlandse honkbalinternational overklaste in de finale van de Amerikaanse topcompetitie Los Angeles Dodgers. De Red Sox beslisten de best-of-sevenserie zondag al in de vijfde wedstrijd, die ze met 5-1 wonnen. Daardoor kwam de stand op een beslissende 4-1 voor de ploeg uit Boston.

Jansen verliest opnieuw

Bogaerts won de World Series vijf jaar geleden ook al met Boston Red Sox, dat nu negen keer kampioen van de Major League is geworden. Deze eeuw wonnen de Red Sox al vier keer de World Series (2004, 2007, 2013 en 2018). Voor Los Angeles Dodgers, de ploeg van pitcher Kenley Jansen, betekende het de tweede verloren finale op rij. Vorig jaar moest de ploeg uit LA in de World Series buigen voor Houston Astros (4-3).

Boston Red Sox was al met afstand de beste ploeg in het reguliere seizoen, waarin het liefst 108 van de 162 wedstrijden in winst omzette. In de play-offs wonnen Bogaerts en zijn ploeggenoten eerst van New York Yankees (3-1) en daarna ook van titelverdediger Houston Astros (4-1). In de World Series waren ze ook veel te sterk voor de Dodgers, die alleen de derde wedstrijd wisten te winnen, een slijtageslag over liefst achttien innings.

Pearce MVP

Steve Pearce werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de World Series. De 35-jarige Amerikaan verhuisde in juni van Toronto Blue Jays naar de Red Sox. Pearce sloeg drie homeruns in de World Series, waarvan twee in de laatste wedstrijd. „Honkbal is een grappige sport, je weet nooit waar dit spelletje je uiteindelijk brengt”, zei Pearce met tranen in zijn ogen. „Ik heb een lange reis achter de rug. Om hier nu met de beker te staan, is een droom die uitkomt.”