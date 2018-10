Jørgensen: ’Met deze Feyenoord-groep is niets mis’

„De weken hiervoor haalden we goede resultaten en met de groep is ook niets mis”, zegt de Deense spits van de Rotterdammers. „Al is de achterstand op PSV wel tien punten. Dat is een feit…”, concludeerde de aanvaller, die Jeremiah St. Juste zijn rode kaart niet verweet.

Overexcitement

„Hij weet zelf het beste wat hij heeft gedaan. Geen enkele speler doet zoiets met opzet. Hoe hij precies zijn voet zette, heb ik niet gezien. Ik liep aan de andere kant van het veld toen het gebeurde. Wij wilden echt iets laten zien hier als team, omdat we er als spelers van overtuigd zijn dat we met deze groep een hoog niveau kunnen halen. Wat Jeremiah deed, noem ik daarom eerder overexcitement. Het was zonde voor het verdere verloop van de wedstrijd. Je moet als ploeg 85 minuten met tien man gaan buffelen en ook het publiek wil een wedstrijd van elf tegen elf.”

Toornstra zegt sorry

Met een beetje strengere video-assistent had Feyenoord ook al na twee minuten en 40 seconden met tien man kunnen staan. Jens Toornstra zette kort na het beginsignaal zijn noppen in de kuit van Frenkie de Jong. „Ik zei meteen ’sorry’ tegen Frenkie. ’Sorry, ik ben te laat’. Dat accepteerde hij meteen”, aldus de middenvelder. „Ik heb nog nooit iemand geschopt, ik zal echt nooit bewust een speler raken.”

Feyenoord krijgt donderdag zijn langzamerhand bekende uitvlucht en kans om snel de knop om te zetten. In De Kuip wacht ADO Den Haag voor het toernooi om de KNVB-beker.

