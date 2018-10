Emotionele brief Schmeichel ontroert heel Engeland

Schmeichel, die zaterdagavond ooggetuige was bij de plek des onheils en na het horen van de sirenes direct het stadion uitrende, ontroert deze maandag met een emotionele brief op zijn twitteraccount, waarin hij vol lof is over Srivaddhanaprabha.

Bewondering

„Je zorgde niet alleen voor de club, maar voor de hele gemeenschap van Leicester”, schrijft de Deen. „We zullen je eindeloze bijdrages aan ziekenhuizen en goede doelen in Leicester nooit vergeten. Ik heb je altijd bewonderd als leider, als vader en als man. Je gaf iedereen de hoop dat het onmogelijke mogelijk was.”

Schmeichel beschrijft de talloze mooie herinneringen die hij aan the boss heeft. „Je hebt het voetbal veranderd, toen ik in 2011 tekende vertelde je dat je grote dingen met de club van plan was. En dat we binnen zes jaar in de Champions League zouden spelen. Door jou is de hele club één grote familie geworden. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik naar jou en je familie heb mogen toegroeien. Mijn hart breekt als ik er aan denk dat ik je nooit meer voor de wedstrijd in de kleedkamer zal zien en een praatje met je kan maken over van alles en nog wat. Je nooit meer te zien lachen met de jongens en je aanstekelijke enthousiasme over te brengen op iedereen met wie je contact had.”

Eren

De doelman vindt dat het nu bij de rest van de club ligt om het werk van Srivaddhanaprabha voort te zetten. „Met de fans en de spelers hebben we nu de verantwoordelijkheid om je te eren. Je zal nooit weten hoeveel je voor mij en mijn familie hebt betekend.

„Hij was geliefd door iedereen hier bij Leicester City”, twitterde aanvoerder Wes Morgan. „Mijn gedachten zijn bij zijn familie en die van de andere slachtoffers.” Spits Jamie Vardy schreef op Twitter naar de juiste woorden te zoeken. „Voor mij ben je een legende, een man met een groot hart. Bedankt voor alles.”