Stiftkoning Vlap: ’Bergkamp? Dat is te veel eer’

„Dat is echt te veel eer”, verzekerde de 21-jarige aanvallende middenvelder, die met twee stiftgoals een belangrijk aandeel had in de verrassende zege van SC Heerenveen (2-3) bij AZ.

Intuïtie

Van de zes doelpunten die Vlap in dit Eredivisie-seizoen maakte, deed hij het drie keer met een stift. Ook zondagmiddag waren ze prachtig. Eerst tekende hij na dertig minuten spelen voor de gelijkmaker (1-1), nadat Thomas Ouwejan de score opende. Een half uur later schoot hij de Friezen met veel gevoel op voorsprong. „Die stiftjes zijn wel mooie goals altijd, hè?”, grijnsde Vlap. „Op de een of andere manier lukt het me wel aardig. Ik heb het vroeger ook vaak gedaan. Er komt wel een beetje geluk kijken bij zo’n stift. Als het mislukt, zegt het publiek: wat denk je wel niet? Maar het is ook een kwestie van techniek en gevoel. Ik doe heel veel op intuïtie. Dit keer was dat ook het geval. Puur op intuïtie.”

Inmiddels heeft de man uit Sneek al twee treffers meer achter zijn naam dan vorig seizoen over de hele jaargang. Een lelijke treffer zat er vooralsnog niet tussen. „Maar ik denk dat ik ze ook lelijk kan maken. Die komen nog wel. En geloof me: als ik een lelijke goal maak en we winnen de wedstrijd, dan sta ik na afloop ook met een big smile hoor.”

