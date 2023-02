Nederland ondanks zwarte avond vrij vast op zesde plaats coëfficiëntenranglijst

Een meevaller vanuit Nederlands oogpunt was dat concurrent Portugal met Braga ook een Europese deelnemer kwijtraakte. Fiorentina was met 3-2 te sterk in het Conference League-duel, nadat Braga de eerste wedstrijd al met 4-0 had verloren. Deze week verloor FC Porto bovendien de eerste wedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Inter. In Italië werd het 1-0 voor de thuisploeg. Eerder was Benfica op bezoek bij Club Brugge wel met 2-0 te sterk voor de Belgen, waardoor het team van trainer Roger Schmidt een goede kans heeft om door te gaan in de Champions League. Ook heeft Sporting Portugal zich door een 4-0 zege op FC Midtjylland geplaatst voor de achtste finales van de Europa League.

Zesde plaats

Nederland staat ondanks de tegenvallende resultaten van deze week vrij vast op de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst, waarmee ons land nog steeds volop in de race is om twee vaste tickets in de wacht te slepen voor de Champions League voor het seizoen 2024/2025. Nederland heeft nog steeds een ruime voorsprong op directe concurrent Portugal. De marge is met puntentotalen van 57.300 (Nederland) en 54.716 (Portugal) aanzienlijk en als Feyenoord en AZ nog wat puntjes kunnen sprokkelen in het restant van het Europese seizoen lijkt de zesde plaats Nederland niet meer te kunnen ontgaan.

Over dit seizoen staan Portugal en Nederland nek aan nek in de landenranking. Portugal is achtste met een coëfficiënt van 11.000, terwijl Nederland één plaats daarachter staat met een coëfficiënt van 10.900. De grootste puntenpakker is AZ geweest met 17.0 met vlak daarachter PSV met 15.0. Ajax, de afgelopen jaren de grote puntenpakker, heeft een tegenvallend Europees seizoen achter de rug en voegde slechts 9.0 toe.

Zware straf dreigt

Het imposante totaal van vorig seizoen, toen Nederland eindigde op 19.200 is dit seizoen niet meer haalbaar, maar met het huidige totaal van 10.900 en de mogelijkheid dat Feyenoord en/of AZ dit nog verder gaan opkrikken is het nu al wel het op één na beste Europese seizoen van de afgelopen vijf jaar. Voor de langere duur lijkt het incident bij PSV-Sevilla, waar een veldbestormer de doelman van de Spanjaarden aanviel, wel een bedreiging voor de Nederlandse puntenoogst. Een zware straf dreigt voor PSV en als dat uitdraait op een jaar schorsing, waar links en rechts voor wordt gevreesd, zou Nederland een belangrijke puntenpakker kwijtraken.