Ricciardo woest: ’Hopeloos, ik kan beter niet meer komen’

De Australische Formule 1-coureur is helemaal klaar met zijn huidige bolide, die hem zondag in de Grand Prix van Mexico weer in steek liet. Ricciardo was op weg naar de tweede plek achter zijn dominante teamgenoot Max Verstappen, tot zijn RB14 tien ronden voor het einde ineens begon te roken.

„Ik denk dat ’frustratie’ niet meer het goede woord is voor wat ik voel”, zei de Australiër. „Hopeloos is een betere omschrijving. Ik heb al zo lang geen race zonder problemen gehad. Ik ben niet bijgelovig of zo, maar deze auto lijkt wel vervloekt. Ik heb er geen andere woorden voor. Er gebeuren op zondag steeds onverklaarbare dingen. Ik kan beter Pierre Gasly alvast met die auto laten rijden. Ik ben er klaar mee, al weet ik dat niemand het expres doet.” Ricciardo stapt na dit seizoen over naar Renault. Zijn plek bij Red Bull wordt overgenomen door de Franse Gasly.

Achtste uitvalbeurt

Ricciardo was in Mexico-Stad van poleposition vertrokken, maar zag Verstappen al voor de eerste bocht passeren. De 29-jarige coureur koerste met een strategie met slechts één pitstop af op de tweede plaats, tot zijn bolide het weer begaf vanwege een hydraulisch probleem. Het betekende voor Ricciardo al zijn achtste uitvalbeurt dit seizoen. Hij stond slechts twee keer op het podium, in China en Monaco, zij het beide keren wel op het hoogste treetje.

Bitterzoet

„Ik kan op zondag beter niet meer komen. Wat mij betreft slaan we de twee resterende races over”, mopperde Ricciardo. Teambaas Christian Horner hield een dubbel gevoel over aan de race. „Het is bitterzoet. Max reed fantastisch en controleerde de race op een zeer volwassen manier. Maar voor het team is het frustrerend dat we niet twee coureurs op het podium hebben.”