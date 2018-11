Hoofdpijndossier voor AZ-coach: ’Vertrouwen is heel broos’

Woensdag wacht voor de geplaagde formatie van coach John van den Brom alweer het bekerduel in eigen huis met VVV-Venlo. „Het vertrouwen in onze selectie is momenteel heel broos”, erkende de trainer. „Het enige medicijn is een overwinning.”

AZ heeft een gebrek aan echte afmakers, is centraal achterin ontzettend kwetsbaar en heeft geen sterke persoonlijkheden die het voortouw kunnen nemen in moeilijke tijden. Het uitverkochte stadion liep ruim voor tijd al leeg. De supporters die wel bleven zitten, waren woedend. Erger is nog dat Van den Brom weinig kanten op kan, met recht een hoofdpijndossier voor de coach.

In de punt van de aanval moet Van den Brom het doen met Bjørn Johnsen, die ook tegen Heerenveen niet kon overtuigen. Aangezien Myron Boadu nog maandenlang aan de kant staat met een enkelblessure, is middenvelder Mats Seuntjens de tweede keus achter Johnsen. De jonge Ferdy Druijff scoort erop los in Jong AZ, maar is (nog) niet goed genoeg om het verschil te maken in de hoofdmacht. Fred Friday is afgeserveerd en kwijnt weg in het beloftenteam van AZ.

Centraal achterin heeft hij voorlopig geen beter materiaal dan de spelers die hij de voorbije weken de kans gaf, onder wie Ron Vlaar, Pantelis Hatzidiakos en Ricardo van Rhijn. Afgelopen zomer haalde AZ met Henri Weigelt (Arminia Bielefeld) en Leon Bergsma (Jong Ajax) twee jonge centrale verdedigers binnen, maar zij komen (vooralsnog) te kort. Stijn Wuytens, die wél een meerwaarde kan zijn, is nog geblesseerd.

