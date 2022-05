Van der Poel komt net tekort voor tweede ritzege, De Gendt wint

Voorafgaand waren de ogen vooral op Van der Poel gericht. Het parcours van de achtste etappe werd gezien als dé ideale rit voor de Nederlander.

Het was duidelijk dat hij zaterdag startte met het mes tussen de tanden. De Nederlander trok vrijwel direct na de start ten aanval met een aantal medevluchters. Hij vond het tempo te laag liggen en besloot er daarom maar meteen solo vandoor te gaan.

Dit lieten zijn collega’s alleen niet gebeuren en hij werd weer snel teruggehaald door de achtervolgers. Hier zat ook de 22-jarige Eritreeër Biniam Girmay bij, een andere grote kanshebber voor de dagzege, en Wout Poels. De grote groep vluchters kreeg zo’n twee minuten van het peloton.

In de korte, verraderlijke rit met start en finish in Napels kregen de renners de plaatselijke omloop vier keer voor hun kiezen. Met zo’n 40 kilometer voor de boeg pakten vijf renners uit de kopgroep een voorsprong. Davide Gabburo, Simone Ravanelli, Jorge Arcas, Thomas De Gendt en Harm Vanhoucke pakten zo’n halve minuut op de achtervolgers met onder andere Van der Poel, Poels en Girmay.

De Nederlander probeerde dichterbij te komen en op elk klimmetje liep de voorsprong ook behoorlijk hard terug. Bovenop de laatste klim was het gat 16 seconden. Even leken de vier weer verder weg te lopen, maar toen Van der Poel en Girmay de andere drie over boord gooiden, kwamen ze razendsnel dichterbij. Vanhoucke deed uitstekend werk voor zijn ploeggenoot De Gendt en zorgde dat Girmay en Van der Poel net te kort kwamen.

De Belg bleek vervolgens de baas over Gabburo en Arcas in de sprint en mocht zijn handen in de lucht steken. De opzet van Lotto-Soudal was daarmee een geslaagde kopie van een dag ervoor, toen Tom Dumoulin succesvol de sprint aantrok in een groep van vier voor zijn Jumbo-Visma-ploeggenoot Koen Bouwman. Het is De Gendt zijn tweede ritzege in de Giro, nadat hij tien jaar geleden al eens de beste was op de Stelvio. Van der Poel werd uiteindelijk zevende, Poels achtste.

Aanval op het roze

In de strijd om het roze trok op 9 kilometer vanuit het peloton Lennard Kämna nog ten aanval, maar López pareerde de Duitse nummer twee eenvoudig. Het wordt zondag voor hem lastiger om zijn trui te verdedigen als de etappe leidt naar de top van de Blockhaus klim. Dat wordt ook een belangrijke dag voor Koen Bouwman met het oog op de blauwe klimmerstrui.

