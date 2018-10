’Barça moet De Jong en De Ligt meteen ophalen’

Dat zegt oud-international Ernie Brandts, zondagmiddag als rapporteur voor het Klassement Voetballer van het Jaar aanwezig bij de topper tussen Ajax en Feyenoord. „Ze zijn zo goed. Wanneer je hen beiden haalt, zit je de komende vijf jaar gebakken”, is Brandts lovend over de jonge spelers van de Amsterdamse club, die beiden een plaats kregen in het elftal van de week.

„Natuurlijk werd de defensie van Ajax niet optimaal getest omdat Feyenoord al vroeg in de wedstrijd met tien man kwam te staan, maar voor De Ligt maakt dat eigenlijk niet uit. Hij wint altijd al zijn duels. Als je ziet hoe makkelijk hij de bal verovert, dat is heel knap. Die jongen gaat alleen nog maar beter worden”, weet Brandts, die de captain van de Amsterdammers beloonde met een 7.

Tempobepaler

Net zo enthousiast is de rapporteur over De Jong, die in de Johan Cruijff ArenA werd uitgeroepen tot Man of the Match. Met een 8 kreeg hij ook van Brandts het hoogste cijfer. „De Jong is ijzersterk aan de bal. Hij is eigenlijk de spelverdeler, bij wie veel aanvallen beginnen. Ik zou hem omschrijven als een tempobepaler. Met zijn dribbels en splijtende passes geeft hij snelheid aan het spel. Voor de voetballiefhebber is het een genot om naar hem te kijken.”

Toch verbaast het Brandts niet dat De Ligt en De Jong beiden het Ajax-shirt nog dragen. „Het zijn verstandige jongens. Dat blijkt ook als je hen na de wedstrijd met de media hoort praten, dan zeggen ze alleen maar zinvolle dingen. Ik vind het een goede keus van hen geweest om afgelopen zomer nog niet te vetrekken. Ze bewijzen nu wekelijks hoe talentvol ze zijn en doen met Ajax ook ervaring op in de Champions League. Wanneer je daarna de stap naar het buitenland maakt, kom je toch met een andere status binnen.”

